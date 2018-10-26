Алексей Дюмин с рабочей поездкой посетил Узловую

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-26T15:48:23+03:00

Глава региона осмотрел ряд социально значимых объектов и пообщался с жителями

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в сопровождении профильных министров с рабочей поездкой посетил Узловую. Глава региона осмотрел ряд социально значимых объектов и пообщался с жителями. Их, в частности, волновало разрешение ситуации с полигоном ТБО.

Местные активисты также обратились к главе региона с просьбой принять их в ходе личного приема.