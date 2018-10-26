Алексей Дюмин с рабочей поездкой посетил Узловую
Глава региона осмотрел ряд социально значимых объектов и пообщался с жителями
Фото: Ирина Федосеева
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в сопровождении профильных министров с рабочей поездкой посетил Узловую. Глава региона осмотрел ряд социально значимых объектов и пообщался с жителями. Их, в частности, волновало разрешение ситуации с полигоном ТБО.
Местные активисты также обратились к главе региона с просьбой принять их в ходе личного приема.
Дюмин посетил Узловую с рабочим визитом.