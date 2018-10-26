В центре Тулы продолжается посадка цветов, деревьев и кустарников
В Туле продолжаются работы по посадке деревьев, кустарников и многолетних цветов.
На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена высадили 478 ирисов, 75 пионов, по 300 кустов красного и желтого пузыреплодника.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Жаворонкова высадили 50 пионов, 32 спиреи японской, 40 гортензий, 35 пузыреплодника красного и 42 хосты.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева производилась высадка 80 кустов лапчатки, 80 кустов спиреи Вангутта и 16 саженцев ивы пурпурной.
В работе были задействованы 12 сотрудников МКУ «Сервисный центр города Тулы».
По программе «Формирование современной городской среды» в территориальные округа также был завезен посадочный материал, в том числе, спирея, липы, клены, калина, пузыреплодник и др.
Напомним, что в администрации города Тулы принято решение о посадке большего количества многолетних цветов и кустарников. По итогам проведенного аукциона посадочный материал поставляется из питомника «Корни».
Определено более 30 городских территорий, где осенью проходят работы по посадке деревьев, кустарников и цветов. В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.