В центре Тулы продолжается посадка цветов, деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-26T15:16:53+03:00

Сегодня, 26 октября 2018 года, работы велись по трем адресам

Изменить размер текста: A A

В Туле продолжаются работы по посадке деревьев, кустарников и многолетних цветов.

На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена высадили 478 ирисов, 75 пионов, по 300 кустов красного и желтого пузыреплодника.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Жаворонкова высадили 50 пионов, 32 спиреи японской, 40 гортензий, 35 пузыреплодника красного и 42 хосты.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева производилась высадка 80 кустов лапчатки, 80 кустов спиреи Вангутта и 16 саженцев ивы пурпурной.

В работе были задействованы 12 сотрудников МКУ «Сервисный центр города Тулы».

По программе «Формирование современной городской среды» в территориальные округа также был завезен посадочный материал, в том числе, спирея, липы, клены, калина, пузыреплодник и др.

Напомним, что в администрации города Тулы принято решение о посадке большего количества многолетних цветов и кустарников. По итогам проведенного аукциона посадочный материал поставляется из питомника «Корни».

Определено более 30 городских территорий, где осенью проходят работы по посадке деревьев, кустарников и цветов. В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.