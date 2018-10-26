2018-10-26T14:52:41+03:00
Общество

Молодежь научат самостоятельности

В Туле пройдет областной форум, посвященный вопросам совершенствования студенческого самоуправления
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Для обмена опытом работы в ТГПУ им. Л.Н. Толстого соберутся руководители органов студенческого самоуправления образовательных организаций Тульской области, студенческих клубов и объединений, а также педагоги и специалисты, курирующие вопросы молодежной политики.

В ходе семинара взаимодействие инициативных групп молодежи с администрацией вузов будет обсуждаться в самых разных аспектах. Наряду с условиями и возможностями для развития самоуправления на базе образовательных организаций участники форума рассмотрят такие вопросы как вовлечение молодежи в деятельность инициативных общественных объединений, участие студенческого самоуправления в решении задач патриотического воспитания и укрепления дружбы между представителями разных национальностей. Особое внимание на семинаре будет уделено практике разработки и внедрения обучающих программ для лидеров студенческих объединений и органов студенческого самоуправления.

Мероприятие проводится Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого и Тульским региональным отделением Общероссийского общественного молодёжного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

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