2018-10-26T14:29:40+03:00
Общество

Имущество тульского предприятия пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате

25 октября состоялось заседание МВК по погашению задолженностей
Мария ВЛАСОВА
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Имущество АО «Монолит» пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате перед работниками предприятия. Об этом стало известно 25 октября на заседании МВК по погашению задолженностей.

В отношении предприятия введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. По состоянию на 25 октября в организации имеется задолженность по заработной плате, платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Конкурсный управляющий провел инвентаризацию и оценку имущества. Сейчас оно выставлено на торги.

Однако пока не по всем работникам предприятия имеется информация о счетах в банках, на которые конкурсный управляющий будет перечислять средства в счет погашения задолженности по заработной плате.

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