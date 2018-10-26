2018-10-26T14:24:56+03:00
Общество

В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы

Нарушения были выявлены на улицах Макаренко и Кабакова
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 26 октября, сотрудниками главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу и управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы проведен совместный рейд по пресечению торговли в неустановленных местах.

На улицах Макаренко и Кабакова были обнаружены две несанкционированные торговые точки по продаже живой рыбы.

В результате рейда данные торговые точки были ликвидированы.

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