В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару
В результате происшествия никто не пострадал
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26 октября на Одоевском шоссе произошло задымление. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:20.
По прибытии на место происшествия через 5 минут, пожарные установили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без дальнейшего горения. В результате происшествия никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники.