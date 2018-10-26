2018-10-26T13:43:00+03:00
Происшествия

В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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26 октября на Одоевском шоссе произошло задымление. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:20.

По прибытии на место происшествия через 5 минут, пожарные установили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без дальнейшего горения. В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники.

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