2018-10-26T13:24:16+03:00
Происшествия

Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты: организована доследственная проверка

Следователи установят обстоятельства произошедшего
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты. Согласно договору мужчина работал водителем в Усинске, заработная плата ему должна была быть выплачена по возвращении в Тулу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Однако по истечении двух месяцев и до настоящего времени этого не произошло. Мужчина прибегнул к крайним мерам.

По данному факту в следственном управлении организована проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
Празднование 77-й годовщины обороны Тулы: программа мероприятий
Молодежь научат самостоятельности
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Имущество тульского предприятия пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару
Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления услуг
В Туле состоялась конференция по цифровой экономике
Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием
Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой
Встреча ректоров