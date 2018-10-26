Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты: организована доследственная проверка

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-26T13:24:16+03:00

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Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты. Согласно договору мужчина работал водителем в Усинске, заработная плата ему должна была быть выплачена по возвращении в Тулу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Однако по истечении двух месяцев и до настоящего времени этого не произошло. Мужчина прибегнул к крайним мерам.

По данному факту в следственном управлении организована проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.