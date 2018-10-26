Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления услуг

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-26T13:27:17+03:00

Состоялся семинар, посвященный вопросам использования порталов gosuslugi71.ru и gosuslugi.ru для получения услуг в электронной форме

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Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг.

Министерство экономического развития РФ оценило качество работы регионального портала государственных и муниципальных услуг Тульской области gosuslugi71.ru в рамках проведения ежегодного мониторинга.

Результаты рейтинга по итогам 2017 года были озвучены на семинаре, посвященном вопросам использования порталов Госуслуг. Регион с результатом 86,73% опережают лишь Москва и Московская область.

По данным Росстата, 75% туляков выбирают именно электронный способ обращения за услугами.