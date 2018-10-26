СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-26T11:33:03+03:00

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В Туле состоялась конференция по цифровой экономике. В ее рамках прошли круглые столы по актуальным вопросам развития ИТ-сферы.

Конференцию открыл министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков. В своем докладе он затронул вопросы перехода органов власти и подведомственных учреждений на отечественное программное обеспечение, защиты независимости ИТ-отрасли страны от влияния иностранных санкций. Министр отметил важность взаимодействия бизнеса и государства в развитии цифровой экономики, а также повышения общей грамотности граждан в использовании цифровых технологий.

Ярослав Раков сообщил, что недавно открылся сайт о цифровой экономике региона, на котором можно не только получить информацию, но и поделиться своими предложениями, идеями и проектами.