2018-10-26T11:00:08+03:00
Происшествия

Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой

В полиции выясняют все детали совершенной кражи
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские в городе Белеве Тульской области поймали подозреваемых в совершении кражи.

Как выяснилось, поздним вечером злоумышленники с помощью отвертки отжали стеклопакет в городской столовой, проникли в помещение и они забрали оттуда продукты питания и сигареты. С добычей они поспешили скрыться.

В качестве подозреваемых были установлены двое местных жителей, один из которых ранее судим.

46-летний мужчина и его 26-летний подельник были доставлены в отдел МВД для разбирательства.

Сохранившуюся часть похищенного у них изъяли.

В полиции выясняют все детали совершенной кражи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
Празднование 77-й годовщины обороны Тулы: программа мероприятий
Молодежь научат самостоятельности
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Имущество тульского предприятия пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару
Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты: организована доследственная проверка
Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления услуг
В Туле состоялась конференция по цифровой экономике
Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием
Встреча ректоров