Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-26T11:00:08+03:00

В полиции выясняют все детали совершенной кражи

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Полицейские в городе Белеве Тульской области поймали подозреваемых в совершении кражи.

Как выяснилось, поздним вечером злоумышленники с помощью отвертки отжали стеклопакет в городской столовой, проникли в помещение и они забрали оттуда продукты питания и сигареты. С добычей они поспешили скрыться.

В качестве подозреваемых были установлены двое местных жителей, один из которых ранее судим.

46-летний мужчина и его 26-летний подельник были доставлены в отдел МВД для разбирательства.

Сохранившуюся часть похищенного у них изъяли.

В полиции выясняют все детали совершенной кражи.