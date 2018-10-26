Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой
В полиции выясняют все детали совершенной кражи
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Полицейские в городе Белеве Тульской области поймали подозреваемых в совершении кражи.
Как выяснилось, поздним вечером злоумышленники с помощью отвертки отжали стеклопакет в городской столовой, проникли в помещение и они забрали оттуда продукты питания и сигареты. С добычей они поспешили скрыться.
В качестве подозреваемых были установлены двое местных жителей, один из которых ранее судим.
46-летний мужчина и его 26-летний подельник были доставлены в отдел МВД для разбирательства.
Сохранившуюся часть похищенного у них изъяли.
В полиции выясняют все детали совершенной кражи.