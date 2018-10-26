2018-10-26T11:32:34+03:00
Общество

Встреча ректоров

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В рамках Российско-Узбекского образовательного форума «Новые кадры – для новой экономики» состоялась встреча ректоров российских и узбекских высших учебных заведений, в ходе которой обсуждались задачи совершенствования подготовки высококвалифицированных педагогических и научных кадров на основе внедрения современных требований и международного опыта.

С российской стороны в обсуждении совместных действий по развитию высшего педагогического образования приняли участие А.В. Лубков (ректор МПГУ, президент Ассоциации развития педагогических университетов и институтов), В.А. Панин (ректор ТГПУ им. Л.Н.Толстого), Е.И. Пивовар (президент РГГУ).

С узбекской стороны на встрече выступили ректор Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами Ш.С. Шарипов, ректор Джизакского педагогического института А. Ж. Холбеков, ректор Ургенчского государственного университета Б. И. Абдуллаев.

Одной из важнейших задач вузов Узбекистана определена задача установления тесных перспективных партнерских отношений с ведущими профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями, широкое внедрение в учебный процесс передовых педагогических технологий, учебных программ и учебно-методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах, активное привлечение к научно-педагогической деятельности, проведению мастер-классов, курсов повышения квалификации высококвалифицированных преподавателей и ученых из зарубежных образовательных учреждений-партнеров, организацию на системной основе на их базе стажировки магистрантов, молодых преподавателей и научных кадров, переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательских кадров отечественных высших образовательных учреждений.

Российско-Узбекский образовательный форум стал эффективной площадкой заинтересованного взаимодействия между вузовскими сообществами России и Узбекистана, разработки совместных образовательных проектов и программ сотрудничества.

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