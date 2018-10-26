Под Тулой "семерка" насмерть сбила мужчину

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-26T09:42:46+03:00

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25 октября 2018 года, в 18:03 на 99-м километре автодороги «Лопатково-Ефремов» в городском округе г. Ефремов Тульской области произошло ДТП.

29-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21074», по предварительной информации, не справился с управлением и сбил пешехода - 30-летнего мужчину. Он шел по правому краю проезжей части дороги, вне населенного пункта, в темное время суток, без использования световозвращающих элементов.

В результате ДТП в Тульской области пешеход от полученных травм умер на месте.