СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-26T08:58:53+03:00

Всего в сквере будут высажены порядка двух тысяч крокусов и тысячи тюльпанов

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В сквере «Тульское чаепитие» высадили крокусы и тюльпаны. При их прорастании будет создан естественный природный ландшафт.

Кроме того, в сквере специалисты высадили саженцы спиреи Вангутта и лапчатки, подкормили ели.

Также на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова высадили кусты пузыреплодника красного, лапчатки и пионов.