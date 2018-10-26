В сквере «Тульское чаепитие» высадили крокусы и тюльпаны
Всего в сквере будут высажены порядка двух тысяч крокусов и тысячи тюльпанов
Фото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:
В сквере «Тульское чаепитие» высадили крокусы и тюльпаны. При их прорастании будет создан естественный природный ландшафт.
Кроме того, в сквере специалисты высадили саженцы спиреи Вангутта и лапчатки, подкормили ели.
Также на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова высадили кусты пузыреплодника красного, лапчатки и пионов.