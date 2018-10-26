Туляк из ревности к возлюбленной обвинил соперника в терроризме на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-26T08:43:54+03:00

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Суд вынес приговор 48-летнему мужчине. Его обвиняют в заведомо ложном доносе.

Утром обвиняемый находился на одной из автозаправочных станций, расположенных в Пролетарском районе Тулы. Приревновав знакомую к ее мужчине, с которым у нее был роман, он позвонил в полицию. Обвиняемый сообщил, что его соперник готовит террористический акт в Москве на спортивном объекте, предназначенном для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Заявление обвиняемого было зарегистрировано в установленном законом порядке. Впоследствии обвиняемый признался полицейским, что он сообщил ложные сведения.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 102 000 рублей, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.