В Туле горящий гараж на ул. Овражной тушили 13 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей ФОКИН
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26 октября в Туле на ул. Овражной загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:05.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут. Причина пожара устанавливается.
В результате происшествия гараж выгорел внутри на первом этаже по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 3 единицы техники.