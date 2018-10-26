2018-10-26T08:15:04+03:00
Происшествия

В Туле горящий гараж на ул. Овражной тушили 13 пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

26 октября в Туле на ул. Овражной загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:05.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут. Причина пожара устанавливается.

В результате происшествия гараж выгорел внутри на первом этаже по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 3 единицы техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
Празднование 77-й годовщины обороны Тулы: программа мероприятий
Молодежь научат самостоятельности
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Имущество тульского предприятия пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару
Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты: организована доследственная проверка
Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления услуг
В Туле состоялась конференция по цифровой экономике
Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием
Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой
Встреча ректоров