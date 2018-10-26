В Туле горящий гараж на ул. Овражной тушили 13 пожарных

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-26T08:15:04+03:00

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26 октября в Туле на ул. Овражной загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:05.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут. Причина пожара устанавливается.

В результате происшествия гараж выгорел внутри на первом этаже по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 3 единицы техники.