В Тульском кремле пройдут дни живой истории

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-25T17:51:42+03:00

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В субботу, 27 октября, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля стартует музыкального военно-исторического фестиваля «Дни живой истории в Тульском кремле». Церемония открытия начнется в 12:00.

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля в дни работы фестиваля станет уникальной площадкой для погружения в историю. На интерактивных площадках можно будет посидеть в юрте татаро-монгольского хана, побывать на стоянке стрелецкого войска, в военно-полевом лагере эпохи Возрождения, изучить строевые приемы русской армии и принять участие в командных играх по истории героической обороны Тулы.

Ежедневно на пространстве фестиваля будут проходить концертные программы, квесты, конкурсы, театрализованные экскурсии, посетители фестиваля смогут поиграть в старинные игры, поучаствовать в турнирах, примерить рыцарские доспехи и сделать фото на память.