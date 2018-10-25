Где в Туле отключат холодную воду
Завтра, 26 октября, с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Декабристов д.д. 82,84, 83,
- ул. Каракозова д.д. 69, 70, 71,
- ул. Калинина д.д. 81,83, 79, 79а, 79б, 77б, 77а,
- ул. Замочная д.д. 107, 107а,
- ул. Кирова д.д. 28, 30, 32, 26 к2, 22а,
- ул. Ложевая д. д. 129 к2, 130, 132, 134а,
- ул. Плеханова д.д. 149, 147, 147 к2, 143, 151, 153,
- ул. Серова д.д. 8, 10 , 12 ,
- ч/сектор: ул. Декабристов, ул. Гармонная, Каракозова, Епифанская, Патронная, Патронный переулок,
в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Калинина – ул. Плеханова. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.