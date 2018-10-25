В Советском районе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-25T17:29:26+03:00

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Сегодня, 25 октября, прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли на улице Фрунзе и в районе дома 29 по Красноармейскому проспекту Советского округа.

В рейде приняли участие представители главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу, управления административно-технического надзора администрации города Тулы, отдела полиции «Советский» УМВД России по Тульской области.