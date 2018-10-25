СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-25T17:00:37+03:00

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В Туле отметили День таможенника РФ. 25 октября состоялось торжественное мероприятие.

От имени губернатора Алексея Дюмина и регионального правительства с профессиональным праздником тульских таможенников поздравил его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

По его словам, тульская таможня вносит достойный вклад в укрепление инвестиционного имиджа региона и экономической безопасности страны.

В 2018 году в области количество субъектов внешнеэкономической деятельности выросло на 14% и составило более 680. Экспорт региональных товаров осуществляется в 129 стран мира. За 9 месяцев этого года в доходную часть бюджета перечислено более 12 млрд рублей – это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.