2018-10-25T16:46:02+03:00
Происшествия

В Туле покупатель украл мобильник у продавца магазина

Уголовное дело направлено в суд
Мария ВЛАСОВА
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Прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Его обвиняют в краже.

Мужчина в магазине кондитерских изделий на ул. Кирова увидел на прилавке телефон марки «Samsung», принадлежащий продавцу магазина. Туляк украл мобильник стоимостью 8 000 рублей, принадлежащий потерпевшей, и скрылся.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В ходе предварительного следствия похищенный телефон изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело направлено мировому судье.

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