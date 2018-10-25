В Туле покупатель украл мобильник у продавца магазина
Уголовное дело направлено в суд
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Прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Его обвиняют в краже.
Мужчина в магазине кондитерских изделий на ул. Кирова увидел на прилавке телефон марки «Samsung», принадлежащий продавцу магазина. Туляк украл мобильник стоимостью 8 000 рублей, принадлежащий потерпевшей, и скрылся.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В ходе предварительного следствия похищенный телефон изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело направлено мировому судье.