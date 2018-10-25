Алексей Дюмин и Тимур Иванов осмотрели строящийся парк «Патриот-Тула»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-25T16:32:57+03:00

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов приехал в наш регион с рабочим визитом

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25 октября губернатор Алексей Дюмин и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов осмотрели строящийся парк «Патриот-Тула».

Здесь планируется организовать постоянную интерактивную экспозицию ретро-автомобилей, выставку вооружения и военной техники. Также обсуждается вопрос временного размещения выставочной экспозиции Министерства обороны РФ, посвященной контртеррористической операции в Сирии, а также дальнейшие перспективы развития парка, строительство второй очереди.

Заместитель Министра отметил, что на площадке патриотического парка в Туле могут разместиться магазин «Армия России», центр тактических игр. Парк станет центром юнармейского движения Тульской области.

- К созданию парка «Патриот» мы подошли комплексно, планируем предусмотреть здесь виды досуга по всем направлениям, - заявил глава региона.