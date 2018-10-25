СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-25T16:16:28+03:00

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В Тульской области отремонтировали более 115 км дорог. Это дорога Спицино-Иваньково-Есуково в Ясногорском районе, улицы Пирогова в Щекино, Скуратовская в городе Туле, Московская в Новомосковске и другие не менее значимые объекты. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Всего в 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 87 автомобильных дорог в 9 муниципальных образованиях (из них 4 дороги регионального значения, 83 – муниципального). Сегодня идет приемка последних объектов в Новомосковске и Ясногорске. Качество работ контролируют представители федеральных и региональных дорожных организаций, общественные активисты.