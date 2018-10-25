В Туле на ул. Кутузова столкнулись "Форд-Транзит" и "Ауди-Q3"
В аварии никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 октября на ул. Кутузова столкнулись "Форд-Транзит" и "Ауди-Q3". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 07:50.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники.