В Тульской области в двухэтажном строении сгорела комната

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-25T15:54:37+03:00

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25 октября в Кимовске в мкр. Зеркальный загорелось двухэтажное строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:33.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. На втором этаже выгорела комната. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.