В Тульской области в двухэтажном строении сгорела комната
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 октября в Кимовске в мкр. Зеркальный загорелось двухэтажное строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:33.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. На втором этаже выгорела комната. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.