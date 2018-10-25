Житель Тульской области попался на мелком взяточничестве

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-25T15:43:23+03:00

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Следственный комитет России по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «мелкое взяточничество».

С февраля по март в отношении обвиняемого было возбуждено три исполнительных производства на общую сумму 6 500 рублей. Однако в срок деньги мужчина так и не выплатил. И пристав-исполнитель наложила запрет на осуществление регистрационных действий с автомобилем обвиняемого.

В августе мужчина пришел в кабинет к приставу и отдал 3 000 рублей, чтобы та сняла запрет и завершила исполнительное производство. В свою очередь судебный пристав сообщила о данном факте в отдел противодействия коррупции УФССП России по Тульской области. Его специалисты впоследствии передали указанную информацию в правоохранительные органы.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему назначено 8 месяцев исправительных работ с удержанием 20 % заработка в доход государства, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.