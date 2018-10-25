2018-10-25T14:36:07+03:00
Происшествия

В Донском пенсионер нарвался на телефонного мошенника

В полиции напоминают жителям Тульской области, что важно сохранять в тайне номера и коды банковских карт
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Тульской области продолжают мероприятия по предупреждению, пресечению и раскрытию фактов мошенничества, в которых злоумышленники, используя телефонную связь, под различными предлогами выясняют реквизиты банковских карт жертв.

Подобное мошенничество было зафиксировано накануне в Донском. С банковских карт 66-летнего мужчины было списано более 34 тысяч рублей после того, как он сообщил неизвестному лицу, позвонившему ему по мобильному телефону, их реквизиты.

В полиции напоминают жителям области, что важно сохранять в тайне номера и коды банковских карт, особенно если звонящий по телефону неизвестен и сообщает во время звонка о каких-либо начислениях, которые будут производиться.

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