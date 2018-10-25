2018-10-25T15:26:42+03:00
Происшествия

Двое жителей Тульской области попались на краже бензина

Полицейские выясняют все детали произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Плавске Тульской области сотрудники полиции поймали подозреваемых в краже бензина.

Как выяснилось, мужчины сорвали крышку бензобака автомобиля «Газель», припаркованного во дворе многоквартирного дома, и слили 50 литров бензина.

19-летний и 20-летний неработающие подельники были установлены и признались в краже.

В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» выясняют все детали произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24