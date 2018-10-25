Двое жителей Тульской области попались на краже бензина
Полицейские выясняют все детали произошедшего
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В городе Плавске Тульской области сотрудники полиции поймали подозреваемых в краже бензина.
Как выяснилось, мужчины сорвали крышку бензобака автомобиля «Газель», припаркованного во дворе многоквартирного дома, и слили 50 литров бензина.
19-летний и 20-летний неработающие подельники были установлены и признались в краже.
В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» выясняют все детали произошедшего.