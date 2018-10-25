В Туле создадут центр досуга инвалидов

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-25T14:04:04+03:00

Учреждение будет носить название "Верь в себя"

Изменить размер текста: A A

24 октября 2018 года, в Туле состоялось совещание, посвященное вопросу создания центра досуга инвалидов.

Появится оно на базе МАУК "Культурно-досуговая система" при содействии сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы.

Участники встречи обсудили вопросы ремонта помещения, его адаптации для маломобильных групп населения, а также организации работы центра. Необходимая для этого дорожная карта уже разрабатывается.

Планируется, что в центре будут созданы различные объединения и клубы - театральный, танцевальный, кружки пения, прикладного творчества и другие.