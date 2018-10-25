В Туле ищут пропавшего жителя Республики Беларусь

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-25T13:41:57+03:00

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В Туле ищут пропавшего жителя Гомеля Республики Беларусь. 27 сентября Рустам Гафиятуллин ушел со строительного объекта в рабочей одежде и без документов в неизвестном направлении из поселка Северная Мыза. С тех пор его никто не видел. Последний раз выходил на связь 30 сентября.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем мужчине, просьба сообщать по указанным телефонам.