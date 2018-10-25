2018-10-25T13:26:53+03:00
Происшествия

В Тульской области автомобилист сбил пенсионерку: ГИБДД разыскивает очевидцев

Пожилая женщина с различными травмами обратилась в районную больницу
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

24 октября в 13.00 на ул. Октябрьской в Киреевске неизвестный водитель наехал на пешехода, 76-летнюю женщину. По предварительной информации, автомобилист сдавал задним ходом.

В результате ДТП пенсионерка с различными травмами обратилась в районную больницу. После оказанной помощи медики отпустили ее домой.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП обладающих какой-нибудь информацией по данному факту Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Киреевскому району по телефону: 8 (48754) 6-33-87.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24