В Тульской области пенсионер зарезал собутыльника

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-25T13:20:24+03:00

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Суд вынес приговор 69-летнему мужчине. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствием и судом установлено, что днем 17 июня мужчина вместе со знакомыми выпивали около дома № 3 в деревне Переволоки-Возвратные Щекинского района. После того, как градус беседы повысился, обвиняемый ударил ножом одного из приятелей и скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В ходе предварительного расследования обвиняемый не признал вину в совершении данного преступления. На основании ходатайства следователя обвиняемый заключен под стражу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Мужчине назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил заявленный прокурором г. Щекино гражданский иск в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области. Обвиняемый выплатит 48 тысяч рублей в счет возмещения расходов за оказание медицинской помощи потерпевшему.