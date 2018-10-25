СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-25T12:06:24+03:00

28 октября легенда спорта поделится опытом с юными хоккеистами в Новомосковске

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Хоккеист Дарюс Каспарайтис приедет с мастер-классом в Тульскую область. Легенда спорта проведет занятия для «молодежки» и самых маленьких игроков «Новомосковского хоккейного клуба».

Хоккеист Дарюс Каспарайтис построил успешную карьеру защитника. В сборной России отметился серебряной и бронзовой медалями на олимпиадах 1998 и 2002 года.

10 ноября 2017 года в возрасте 45 лет дебютировал за сборную Литвы, выведя команду на лёд в качестве капитана и набрав 3 (1+2) очка в матче против сборной Эстонии.