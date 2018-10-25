СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-25T12:07:12+03:00

Регион улучшил положение в рейтинге с 2015 года на 8 позиций

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Тульская область улучшила позиции в рейтинге конкурентоспособности регионов. 22-23 октября в Санкт-Петербурге состоялся XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в городах и регионах России: стейкхолдеры будущего».

В первый день форума в рамках круглого стола «Лучшие практики стимулирования развития и повышения конкурентоспособности регионов» был презентован рейтинг регионов на основе Индекса конкурентоспособности.

Тульская область в рейтинге конкурентоспособности регионов 2018 года занимает 29-е место, улучшив положение в рейтинге с 2015 года на 8 позиций.