Болельщикам представили новый состав волейбольной команды «Тулица»

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-25T10:56:08+03:00

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Болельщикам представили новый состав волейбольной команды и тренерский штаб «Тулицы». Презентация состоялась 24 октября в манеже Центрального стадиона «Арсенал».

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин поделился планами на новый сезон. По его словам, команда будет стараться показать результативную игру, набирать по три очка в каждом матче.

Поболеть за тульскую команду можно будет уже 27 и 28 октября. В рамках Чемпионата России «Тулица» примет «Луч» из Москвы. Начало матчей: 27 октября - в 18:30, 28 октября - в 17:00 в манеже Центрального стадиона «Арсенал».