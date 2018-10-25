Болельщикам представили новый состав волейбольной команды «Тулица»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области
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Болельщикам представили новый состав волейбольной команды и тренерский штаб «Тулицы». Презентация состоялась 24 октября в манеже Центрального стадиона «Арсенал».
Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин поделился планами на новый сезон. По его словам, команда будет стараться показать результативную игру, набирать по три очка в каждом матче.
Поболеть за тульскую команду можно будет уже 27 и 28 октября. В рамках Чемпионата России «Тулица» примет «Луч» из Москвы. Начало матчей: 27 октября - в 18:30, 28 октября - в 17:00 в манеже Центрального стадиона «Арсенал».