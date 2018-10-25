В тульских цыганских послелениях планируется снести 32 незаконные постройки

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-25T10:42:02+03:00

Алексей Дюмин провел заседание штаба по урегулированию ситуации в цыганских поселениях Тулы

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На территории Тулы необходим снос оставшихся 32 незаконно размещенных домов. Об этом стало известно на заседании Координационного штаба по урегулированию ситуации в цыганских поселениях.

В поселке Косая Гора за границами земель лесного фонда было выявлено 17 незаконных построек. Из них 10 снесены, 7 разобраны добровольно.

В поселке Плеханово выявлено 148 незаконных построек. В 2017-2018 годах обеспечен снос 116 незаконно размещенных объектов, из которых 34 разобраны добровольно.

С 2016 года рассмотрено 246 заявлений о предварительном согласовании и предоставлении земельных участков. На данный момент по 199 заявлениям вынесены положительные решения.

На территории Государственного лесного фонда на Косой Горе на самовольно занятом лесном участке без соответствующих разрешений и оформления каких-либо документов были возведены 65 строений. По решению суда все они были снесены. Губернатор Алексей Дюмин поручил восстановить лесной массив на месте сноса строений.