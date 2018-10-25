"Тулица" официально презентовала обновленную команду

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-25T09:23:17+03:00

Познакомиться с игроками и тренерским штабом собралось около двухсот гостей

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Представление игроков и тренерского штаба волейбольной "Тулицы" состоялось 24 октября в манеже стадиона "Арсенал".

Мероприятие посетилили более 200 человек. Среди них: представители СМИ, юные спортсмены-волейболисты, болельщиков.

В рамках презентации команды волейболисткам "Тулицы" официально вручили майки с номерами.

Девушки, в свою очередь, сделали подарки болельщикам.

Каждая из волейболисток кидала зрителям сувенирный волейбольный мяч с автографами всей команды. Восторгу детей, которые ловко ловили эти мячи на зависть менее расторопным взрослым, не было предела.

После официальной части любой желающий мог пообщаться или сфотографироваться с игроками и тренерами.

Отметим, что в игре "Тулицу" можно будет увидеть уже в ближайшие выходные, 27 и 28 октября 2018 года.

В рамках первого тура сезона 2019 Чемпионата России по волейболу среди женских команд нашей команде предстоит сыграть с московским "Лучом".

Начало матчей: 27 октября - в 18:30, 28 октября - в 17:00.

Вход свободный.