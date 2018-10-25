СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-25T09:14:43+03:00

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Сегодня, 25 октября, празднуется День таможенника РФ.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников таможенной службы с профессиональным праздником: Его поздравительная телеграмма гласит:

"Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете трудную и ответственную работу, требующую внимания и выдержки.

От ее эффективности во многом зависят обеспечение экономической безопасности и укрепление инвестиционного потенциала Тульской области.

Вы помогаете наполнять прилавки магазинов качественной продукцией. Во многом благодаря вам наш регион успешно развивает внешнюю торговлю – сегодня тульские товары поставляются в 129 стран мира, а доходы бюджета от экспорта продолжают расти.

Спасибо вам за честный труд, высокий профессионализм и верность выбранному делу.

От всей души желаю вам счастья, удачи и благополучия!"