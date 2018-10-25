2018-10-25T08:49:12+03:00
Общество

В Туле на ул. Л. Толстого и Карпова устанавливают новые остановочные павильоны

Работы ведутся по восьми адресам
Мария ВЛАСОВА
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В Туле обустраивают новые остановочные павильоны. Они расположены на ул. Л. Толстого; ул. Карпова; ул. Автомобилистов; Новомедвенский пр., ул. Кутузова, пр. Ленина.

Ход работ проинспектировал заместитель начальника управления - начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания Дмитрий Ярцев.

Кроме того, проведен контроль текущего состояния технических средств организации дорожного движения по улицам Кабакова, Вильямса, Карпова, Новомедвенскому проезду, Воздухофлотской. Проведен контроль за установкой ограничивающего пешеходного ограждения на разделительной полосе по улице Ложевой.Обозначены конкретные сроки устранения выявленных замечаний.

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