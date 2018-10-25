2018-10-25T08:26:12+03:00
Общество

Житель Тульской области отработает год за уклонение от призыва на военную службу

Молодой человек уклонялся от выплаты штрафа
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель г. Донской отработает 1 год за уклонение от призыва на военную службу. Ранее суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Молодой человек от выполнения обязательств уклонялся, также не обращался в суд с ходатайством о предоставлении рассрочки уплаты штрафа.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель в суд направил представление о замене штрафа другим видом наказания. Суд уголовный штраф заменил на 1 год исправительных работ с удержанием 20 % из заработной платы осужденного в доход государства. Об этом сообщает УФССП России по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккеист Дарюс Каспарайтис приедет с мастер-классом в Тульскую область
Тульская область улучшила позиции в рейтинге конкурентоспособности регионов
Болельщикам представили новый состав волейбольной команды «Тулица»
В тульских цыганских послелениях планируется снести 32 незаконные постройки
В Пролетарском округе Тулы прошел масштабный рейд по пресечению незаконной торговли
"Тулица" официально презентовала обновленную команду
Алексей Дюмин поздравил работников таможенной службы с профессиональным праздником
В Туле на ул. Л. Толстого и Карпова устанавливают новые остановочные павильоны
В Туле на ул. Оружейной сгорел "ВАЗ-2109"
Назначен новый начальник Зонального центра кинологической службы
В Туле состоялась приемка работ по ремонту улице Н. Руднева
В тульском Заречье продолжается благоустройство сквера
В Тульской области арестовали более 230 кг мясной продукции
Действие контракта тульского "Арсенала" с нападающим Асланбеком Сикоевым прекращено
В поселке Октябрьский в Центральном округе ликвидируют свалку мусора
В Туле открылась выставка "Комсомолка" рассказывает: роль комсомольцев в Великой Победе"