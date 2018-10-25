Житель Тульской области отработает год за уклонение от призыва на военную службу
Молодой человек уклонялся от выплаты штрафа
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Житель г. Донской отработает 1 год за уклонение от призыва на военную службу. Ранее суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
Молодой человек от выполнения обязательств уклонялся, также не обращался в суд с ходатайством о предоставлении рассрочки уплаты штрафа.
В связи с этим судебный пристав-исполнитель в суд направил представление о замене штрафа другим видом наказания. Суд уголовный штраф заменил на 1 год исправительных работ с удержанием 20 % из заработной платы осужденного в доход государства. Об этом сообщает УФССП России по Тульской области.