Житель Тульской области отработает год за уклонение от призыва на военную службу

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-25T08:26:12+03:00

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Житель г. Донской отработает 1 год за уклонение от призыва на военную службу. Ранее суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Молодой человек от выполнения обязательств уклонялся, также не обращался в суд с ходатайством о предоставлении рассрочки уплаты штрафа.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель в суд направил представление о замене штрафа другим видом наказания. Суд уголовный штраф заменил на 1 год исправительных работ с удержанием 20 % из заработной платы осужденного в доход государства. Об этом сообщает УФССП России по Тульской области.