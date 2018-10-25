2018-10-25T08:09:00+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Оружейной сгорел "ВАЗ-2109"

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 октября в Туле на ул. Оружейной загорелся автомобиль "ВАЗ-2109". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:55.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 21:03.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорел моторный отсек и салон. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и две единицы техники.

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