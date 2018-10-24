В Туле состоялась приемка работ по ремонту улице Н. Руднева

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-24T16:55:31+03:00

Ранее сотрудники АО «РегионДорСтрой» устраняли выявленные недочеты – переделывали участки литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве и занимались переустановкой бортового камня

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Сегодня, 23 октября, прошла приемка работ по ремонту улице Николая Руднева в Туле.

Устройство дороги проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Было отремонтировано дорожное покрытие, покрытие рельсошпальной решетки, выполнен ремонт тротуара асфальтобетоном, на всем протяжении тротуара обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

Качество дорожных работ, проводимых в рамках федеральной программы, контролировали три организации: МУ «Сервисный центр города Тулы», куратор ФКУ «Упрадор Москва-Харьков» и привлеченная независимая экспертная организация.

В рамках ремонта на ул. Н. Руднева проведены следующие работы:

- фрезерование асфальтобетонного покрытия;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- устройство покрытия из асфальтобетона площадью 27000 квадратных метров;

- ремонт бортовых камней – 1474 погонных метров;

- ремонт люков смотровых колодцев – 65 шт.;

- ремонт межрельсового пространства площадью - 5350 квадратных метров;

- ремонт съездов;

- обустройство ИДН;

- устройство покрытия тротуара из асфальтобетона – 4109 квадратных метров.

Напомним, в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтированы 14 участков автомобильных дорог. Общий объем финансирования работ составил более 351 миллиона рублей.