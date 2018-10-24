В Туле состоялась приемка работ по ремонту улице Н. Руднева
Сегодня, 23 октября, прошла приемка работ по ремонту улице Николая Руднева в Туле.
Устройство дороги проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Было отремонтировано дорожное покрытие, покрытие рельсошпальной решетки, выполнен ремонт тротуара асфальтобетоном, на всем протяжении тротуара обеспечена доступность для маломобильных групп населения.
Качество дорожных работ, проводимых в рамках федеральной программы, контролировали три организации: МУ «Сервисный центр города Тулы», куратор ФКУ «Упрадор Москва-Харьков» и привлеченная независимая экспертная организация.
В рамках ремонта на ул. Н. Руднева проведены следующие работы:
- фрезерование асфальтобетонного покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;
- устройство покрытия из асфальтобетона площадью 27000 квадратных метров;
- ремонт бортовых камней – 1474 погонных метров;
- ремонт люков смотровых колодцев – 65 шт.;
- ремонт межрельсового пространства площадью - 5350 квадратных метров;
- ремонт съездов;
- обустройство ИДН;
- устройство покрытия тротуара из асфальтобетона – 4109 квадратных метров.
Напомним, в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтированы 14 участков автомобильных дорог. Общий объем финансирования работ составил более 351 миллиона рублей.