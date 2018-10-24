В тульском Заречье продолжается благоустройство сквера
Выполняются работы по установке каруселей, электроснабжению сквера, устройству пешеходных дорожек, озеленению
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Обновление городского пространства в тульском Заречье проходит по муниципальной программе комплексного благоустройства в соответствии с одобренной концепцией.
На территории сквера появятся фонтан, детская карусель, сцена, игровая площадка, цветник и клумбы.
Будут установлены новые скамейки, смонтировано освещение. Проработан вопрос ремонта асфальтового покрытия на прилегающем к скверу участке улицы Дегтярева.