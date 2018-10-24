2018-10-24T16:50:07+03:00
Общество

В Тульской области арестовали более 230 кг мясной продукции

Возбуждено 38 дел об административном правонарушении в отношении лиц, ответственных за реализацию продукции с нарушениями
Виктория ЯКУШИНА
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Специалистами регионального Роспотребнадзора в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах было проведено 29 проверок юридических лиц и ИП, занимающихся реализацией мясной продукции.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в ряде организаций, ИП Габелкина С., ИП Айрапетян Г.Д., ИП Мытарёв А.М., ИП Савосина Е.А., ИП Гамзатов М.Г., ГУЗ «БЦРБ» и т.д. были выявлены нарушения действующего законодательства РФ.

В продаже была мясная продукция без маркировочных ярлыков с транспортной тары, "просрочка", не соблюдался температурный режим хранения мясной продукции; нарушался санитарно-эпидемиологический режим.

Все проверки проводились с применением лабораторно-инструментальных методов исследования филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Новомосковске».

По результатам проверок за выявленные нарушения при реализации мясной продукции в отношении ответственных лиц возбуждено 38 дел об административном правонарушении.

Проведен арест 39 партий мясной продукции общим весом 230,2 кг. Выданы предписания об устранении нарушений.

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