Действие контракта тульского "Арсенала" с нападающим Асланбеком Сикоевым прекращено
Контракт был расторгнут по инициативе игрока
.
Изменить размер текста:
Действие контракта тульского ПФК "Арсенал" с нападающим Асланбеком Сикоевым прекращено. Клуб, на основании соответствующего пункта дополнительного соглашения договора, выплатит футболисту заработную плату за три месяца. Сразу после этого контракт будет считаться расторгнутым.
Сам же игрок, обращаясь в палату по разрешению споров РФС, настаивал на выплате полной суммы до конца контракта, срок действия которого истекал через 19 месяцев. Однако это требование футболиста отклонили.