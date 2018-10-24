Действие контракта тульского "Арсенала" с нападающим Асланбеком Сикоевым прекращено

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-24T16:46:46+03:00

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Действие контракта тульского ПФК "Арсенал" с нападающим Асланбеком Сикоевым прекращено. Клуб, на основании соответствующего пункта дополнительного соглашения договора, выплатит футболисту заработную плату за три месяца. Сразу после этого контракт будет считаться расторгнутым.

Сам же игрок, обращаясь в палату по разрешению споров РФС, настаивал на выплате полной суммы до конца контракта, срок действия которого истекал через 19 месяцев. Однако это требование футболиста отклонили.