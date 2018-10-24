В правительстве Тульской области обсудили безопасность и антитеррористическую защищенность Черепетской ГРЭС
24 октября 2018 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел внеплановое заседание антитеррористической комиссии. Был рассмотрен вопрос нейтрализации угроз энергетической безопасности и противодействию криминальной деятельности на объектах ТЭК.
В Тульской области объектов высокой категории опасности нет, в среднюю категорию опасности входит Черепетская ГРЭС. Участники совещания обсудили эффективность мер по обеспечению ее безопасности и антитеррористической защищенности.
По этому вопросу выступили представители регионального Управления Росгвардии, министерства промышленности Тульской области, а также директор Черепетской ГРЭС.
Также на заседании был рассмотрен ряд документов по работе комиссии, которые подготовлены по рекомендации Национального антитеррористического комитета в связи с изменениями федерального законодательства по противодействию терроризму.