В Туле открылась выставка "Комсомолка" рассказывает: роль комсомольцев в Великой Победе"

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-24T16:01:19+03:00

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Архивные страницы газеты, представленные на выставке, рассказывают о роли комсомольцев в Великой Победе. Посетители смогли увидеть, о чем писали на страницах «Комсомольской правды» военных лет. Вниманию туляков представлены публикации о приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, встрече Сталина, Черчиля и Рузвельта на Тегеранской конференции. На полосах можно увидеть письма с фронта, заметки с передовой, сообщения от советского информбюро, репортажи о жизни комсомольской организации и многое другое. Особое впечатление произвела статья о чудовищных злодеяниях гитлеровцев в городе Плавске Тульской области, напечатанная на основе письме из действующей армии.

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- «Комсомольская правда» - газета с 93-летней историей. В годы Великой отечественной войны «Комсомолка» не сдавала свои позиции: выпуск газеты не останавливался даже в тяжелые для страны годы. О подвигах комсомольцев в годы Великой Отечественной войны написаны книги, сняты фильмы, сложены песни и легенды. Более 60% Героев Советского Союза - комсомольцы и воспитанники комсомола в возрасте до 30 лет, - рассказал главный редактор «Комсомольской правды в Туле» Павел Коренюгин. Такого массового героизма, мужества и отваги не знала история, их подвиг навсегда останется в наших сердцах». Выставка «Роль комсомольцев в Великой победе» рассказывает, какой ценой далась Победа, чем жил советский народ в военное время и раскрывает в этом ведущую роль ВЛКСМ.

Анатолий Беспалов поделился своим мнением о значении комсомола в истории страны:

- Комсомол – это целая эпоха. Все кто прошел эту школу – не потерялся в жизни, а многие добились замечательных успехов. Из комсомола вышли профессора, доктора наук, академики, ударники труда, герои Великой Отечественной войны.

Первыми выставку посетили члены комсомольской организации Тулы и Тульской области. Ветераны организации прибыли на празднование 100-летия ВЛКСМ со всего региона.

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Ветераны труда Тульского оружейного завода Щирбино Иван Васильевич и Лия Шариповна поделились своими впечатлениями: «Мы входили в комсомольскую организацию Оружейного завода. Силами молодых комсомльцев было сделано много важных дел. Комсомольцы предприятия строили велосипедный трек, стадион. Жизнь была активная, наполненная общественнополезным трудом. С большим интересом ознакомились с выставкой «Роль комсомольцев в Великой Победе», посвященной 100-летию ВЛКСМ. Очень хорошо, что она была сделана к этой знаменательной дате. Приятно хоть немного вспомнить что и как было. Ведь в годы войны вся молодежь шла на фронт. Воевали совсем молодые ребята, которые большей частью были комсомольцами. Здорово, что жизнь продолжается».

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Валентина Федоровна Семенычева (Умникова) поделилось своим хорошим настроением: «Сегодня в ДК «Железнодорожников» шла, как на праздник. Очень торжественно и волнительно, приятно вспомнить молодость, как проводили различные конференции, выставки, семинары. Работа была построена организованно и целенаправленно, а молодежь отличала организованность, сплоченность, сердечность и взаимовыручка.

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Вся жизнь туляка Михаила Васильевича Лунева связана с комсомольской организацией. «Эта организация уникальна, считает он, - Для того, чтобы сплотить молодежь, нужна была такая организация. Мы совершили множество важных дел. Помогали участникам войны, брали шефство над ветеранами. Я ознакомился с выставкой газет военных лет. Считаю, что Тула и Тульская область внесли свесомый вклад в Великую Победу».

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Виктор Григорьевич Поздышев в годы войны был комсомольцем и воевал в пехоте на 1-ом прибалтийском фронте и на 1-ом украинском фронте:

- Я сохранил комсомольский билет с апреля 1941 года, когда вступил в организацию. В 1943 меня призвали в армию. Был пулеметчиком станкового пулемета, наводчиком, потом командиром пулеметного расчета. Войну закончил под Берлином. Между боями и мы читали газеты, доставка которых на передовую была организована. У нас была обменная библиотечка, все охотно читали новости. А вклад комсомольцев в Победу огромен - недаром за свои боевые действия организация награждена орденом Ленина.

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Наталья Зорская работает в лаборатории на курорте «Краинка»: Я была секретарем комсомольской организации в Медицинском училище. Комсомольцы создали свой ансамбль, который гастролировал по районам Тульской области. С годами наш боевой задор наш не убавился, до сих пор чувствуем себя молодыми, полными сил. Особенно сегодня, когда есть возможность встретиться со своей молодостью.

Нина Воеводская была секретарем комсомольской организации знаменитого колхоза «8 марта»: Я была бригадиром женской тракторной бригады.

Надежда Ларина, считает, что комсомол воспитал в людях волю, настойчивость, разнообразие интересов, умение работать с людьми

Нина Егоровна: Я была секретарем одной из самой больших организаций на Суворовская фабрике. Сегодня не могу сдержать слез, слушая наши песни, глядя на молодых людей в красных галстуках. Сегодня – настоящий праздник.

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Татьяна Сладкова: Комсомол нас объединил. Такое красивое время было: мы понимали, что мы молоды, что мы все можем сделать. Все исполняли, что нам поручали, не боялись неудач, верили в себя. Комсомол дал чувство дружбы и мы до сих пор все вместе.

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Выставку посетил председатель тульской областной Думы Сергей Харитонов:

- Трудно переоценить роль комсомола в истории нашей страны. Идеи этого молодежного движения в сердцах, жилах, сознании не одного поколения наших граждан. Думаю, и сегодня комсомольская организация имеет будущее. В моей жизни комсомол сыграл неожиданную, но определяющую роль. Неожиданную – потому, что я никогда не предполагал, что мне придется заниматься общественной работой. А определяющую – потому, что комсомол помог понять, что такое – истинные ценности.

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Глава Тулы Юрий Цкипури после посещения выставки поделился своим мнением о значении комсомола:

- Комсомол воспитывал в людях любовь к родине, мужество, самопожертвование. Выставка газетных полос «Комсомольской правды» – еще одно тому доказательство. Именно эти качества необходимы, чтобы стать настоящим человеком. Приятно, что современная молодежь положительно воспринимает опыт предыдущих поколений.

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Директор ГУ ТО «Тульский областной центр молодёжи» Дмитрий Гольтяков поблагодарил редакцию газеты «Комсомольская правда» в Туле» за организацию выставки: «Участие комсомольцев и молодежи в Великой Отечественной войне, их героизм и подвиги навсегда сохранятся в памяти поколений! Многие представители старшего поколения периодически с ностальгией вспоминают о комсомоле, невзирая на то, что он завершил свое существование. Ведь через комсомол осуществлялось патриотическое воспитание молодёжи, реализовывались политические и социальные проекты. Участие молодежи в Гражданской войне, трудовые пятилетки, героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, послевоенное восстановление страны, целина, комсомольские ударные стройки, победы в спорте, освоение космоса – это всё невозможно представить без участия комсомольцев. Комсомол – это огромная часть истории всей нашей страны».

Вход на выставку свободный, экспозиция будет открыта для туляков до 5 ноября.

Партнер проекта - ПАО "Тульский оружейный завод".