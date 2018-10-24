В Туле снова наказали продавцов несанкционированной красной икры
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Сегодня, 24 октября 2018 года, инспекторы тульского УАТН провели рейд по местам несанкционированной торговли на территории Центрального и Советского территориальных округов города.
В ходе проведения совместного рейда с сотрудниками комитета ветеринарии по Тульской области и сотрудниками УМВД России по г. Туле были установлены факты несанкционированной продажи красной икры, овощей и фруктов.
В отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях.