В Туле снова наказали продавцов несанкционированной красной икры

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-24T15:22:21+03:00

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Сегодня, 24 октября 2018 года, инспекторы тульского УАТН провели рейд по местам несанкционированной торговли на территории Центрального и Советского территориальных округов города.

В ходе проведения совместного рейда с сотрудниками комитета ветеринарии по Тульской области и сотрудниками УМВД России по г. Туле были установлены факты несанкционированной продажи красной икры, овощей и фруктов.

В отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях.