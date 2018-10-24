СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-24T15:06:01+03:00

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24 октября 2018 года в Туле состоялась областная ярмарка вакансий. В ее работе приняли участие более 60 работодателей, было представлено более 2000 вакансий.

На ярмарке для всех делающих организовали дополнительные консультации специалистов центра занятости по вопросам профессионального обучения, содействия в поиске работы, провели мастер-классы по эффективному поиску работы, составлению резюме.

Туляки смогли задать вопросы специалистам государственной инспекции труда, Управления пенсионного фонда РФ по Тульской области, представителям Уполномоченного по правам человека в регионе и др.

Работал стенд и для граждан предпенсионного возраста с актуальной правовой информацией.

Специалисты рассказали о программе переобучения, которая стартует с 1 января 2019 года, об изменении специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, об изменении условий досрочного выхода на пенсию, а также об имеющихся гарантиях для граждан предпенсионного возраста.