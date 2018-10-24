В Туле состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ
Отличившимся жителям Тульской области были вручены региональные награды
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24 октября 2018 года в Тульском областном центре молодежи состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).
Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин вручил отличившимся жителям Тульской области региональные награды.
Мероприятие завершилось праздничным концертом.
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