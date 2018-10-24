Подозреваемый в убийстве знакомого на улице Фрунзе в Туле пойман

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-24T14:36:48+03:00

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как выяснилось, утром 13 октября 2018 года около дома №4 по улице Фрунзе города Тулы было найдено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Спустя десять дней правоохранителям удалось установить личность и местонахождение подозреваемого в содеянном. Мужчина признал свою вину и, в ходе допроса, пояснил, что утром 12 октября 2018 года он вместе со своим знакомым был у себя в квартире дома №4 по улице Фрунзе.

Между мужчинами произошел конфликт, и обвиняемый избил знакомого руками и ногами по различным частям тела.

После мужчина перенес потерпевшего на балкон и ушел, а спустя некоторое время вернулся в квартиру и вынес тело потерпевшего на придомовую территорию. Там он оставил его и сбежал.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.